PNRR edilizia popolare, i progetti dei comuni casertani per accedere ai finanziamenti

«L’edilizia popolare può essere ammodernata, resa più confortevole e sicura grazie alle risorse che arrivano dal Pnrr. Acer e Comuni lo sanno benissimo tanto è vero che hanno presentato una serie di progetti ambiziosi tesi a capitalizzare al meglio le risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di resilienza. Proprio l’Acer ha pubblicato tutti i progetti per i quali sono stati chiesti i finanziamenti dopo la pubblicazione dell’apposito bando. Il Pnrr rappresenta l’occasione delle occasioni per questo territorio ed è per questo che non va perso neanche un centesimo attraverso una progettazione mirata e qualificata. Ben venga il dinamismo degli enti locali da questo punto di vista. Tutti gli amministratori devono sapere di poter trovare in me una sponda istituzionale sempre pronta a lavorare per il territorio». Lo dichiara il consigliere regionale di Italia Viva Vincenzo Santangelo.

ECCO LA SCHEDA con tutti i progetti presentati in provincia di Caserta per accedere ai finanziamenti nell’ambito dell’edilizia popolare:

Acer Campania

Capua messa in sicurezza sismica, efficentamento energetico e riqualificazione degli spazi numero 70 alloggi erp 8.713.958,63 euro

Acer Campania

Caserta messa in sicurezza sismica, efficentamento energetico e riqualificazione degli spazi numero 140 alloggi erp 10.879.949,71 euro

Acer Campania

Maddaloni messa in sicurezza sismica, efficentamento energetico e riqualificazione degli spazi numero 66 alloggi erp 10.879.575,57 euro

Acer Campania

Marcianise messa in sicurezza sismica, efficentamento energetico e riqualificazione degli spazi numero 48 alloggi erp Parco Felice 10.8793.83,00 euro

Acer Campania

Teano messa in sicurezza sismica, efficentamento energetico e riqualificazione degli spazi numero 12 alloggi erp 2.166.041,15 euro

Comune

Ailano lavori di riqualificazione di immobili comunali destinati ad edilizia residenziale pubblica siti in località Masseria Montanaro 900.000,00 euro

Comune

Alife progetto di miglioramento sismico, efficentamento e riqualificazione degli spazi esterni degli immobili di erp di proprietà comunale 1.500.000,00 euro

Comune

Caianello riqualificazione di alloggio erp in località Aorivola 82.000,00 euro

Comune

Caiazzo lavori di qualificazione e recupero del fabbricato adibito ad alloggi per l’edilizia residenziale pubblica in via Caduti sul Lavoro 1.188.438,82 euro

Comune

Cancello ed Arnone lavori di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico dell’edificio adibito ad edilizia residenziale pubblica sito in via Cavour 1.300.000,00 euro

Comune

Casal di Principe lavori di rigenerazione urbana attraverso interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico dell’immobile comunale in via Tiziano 1.170.000,00 euro

Comune

Casapesenna intervento di messa in sicurezza, miglioramento strutturale ed efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica di via Leonardo da Vinci di proprietà del Comune 1.003.391,12 euro

Comune

Caserta fabbricato del complesso parco Primavera riqualificazione edilizia residenziale pubblica con rimodulazione degli alloggi, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e riqualificazione degli spazi pubblici, miglioramento e valorizzazione spazi verdi 9.995.000,00 euro

Comune

Castel Morrone riqualificazione alloggi erp nelle frazioni Largisi e Torone 2.000.000,00 euro

Comune

Castello del Matese progetto per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale consistente in interventi di: 1) recupero per la sicurezza sismica e l’efficienza energetica degli edifici di erp ubicati nel centro storico; 2) miglioramento della condizione ambientale dell’ambito urbano di riferimento con miglioramento e valorizzazione delle aree verdi e dei percorsi di collegamento 2.000.000,00 euro

Comune

Letino fondo complementare al Pnrr: interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione degli spazi pubblici 531.324,21 euro

Comune

Marzano Appio riqualificazione edilizia residenziale pubblica immobile via Campopiano 223.992,00 euro

Comune

Piedimonte Matese messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico e riqualificazione dello spazio pubblico a verde dell’immobile ‘ex caserma’ sede di numero 8 alloggi erp e di uno spazio pubblico per sistema-servizi 1.200.000,00 euro

Comune

Pietravairano progetto per la riqualificazione di un fabbricato urbano all’erp sito nel centro storico della città 1.185.000,00 euro

Comune

Pignataro Maggiore messa sicurezza sismica ed efficientamento energetico di un fabbricato destinato ad erp ex eredi Vito ubicato in via Municipio 1milione euro

Comune

Prata Sannita riqualificazione e miglioramento sismico fabbricato San Giovanni Tiratore 950.000,00 euro

Comune

Pratella adeguamento sismico igienico funzionale delle unità abitative erp site in località Mastrati 499.594,30 euro

Comune

Pratella adeguamento sismico igienico funzionale delle unità abitative erp site in località Fontanelle 515.270,06 euro

Comune

Pratella adeguamento sismico igienico funzionale delle unità abitative erp site in località Porca Reccia 527.338,92 euro

Comune

Roccaromana messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico dell’edificio di edilizia residenziale pubblica sito in largo Ponte 1.500.000,00 euro

Comune

Santa Maria Capua Vetere progetto di riqualificazione dell’intervento dei 57 alloggi realizzati dalla protezione civile del comprensorio C1 Nord-Ovest. Intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato C 479.9997,00 euro

Comune

Sant’Angelo d’Alife progetto di miglioramento sismico efficientamento e riqualificazione degli spazi esterni degli immobili di proprietà comunale denominato Palazzo Rivellini 2milioni euro

Comune

Sant’Arpino riqualificazione edilizia residenziale pubblica di via Piave 647.274,24 euro

Comune

Sparanise intervento di sostituzione edilizia (abbattimento e ricostruzione) degli alloggi erp comunali ubicati nell’ex mattatoio 1.516.472,00 euro

Comune

Vairano Patenora messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico degli alloggi erp comunali ubicati in località Marzanello 495.792,00 euro