Pnrr, Campolattano: “Come Provincia abbiamo il dovere di non lasciarci sfuggire neanche un centesimo”

f«Con le elezioni del nuovo consiglio provinciale si apre una fase nuova anche per l’ente Provincia. Dopo quattro anni di sacrifici e sofferenze, infatti, l’ente è uscito dal dissesto e ora è chiamato ad una stagione di rilancio che deve partire necessariamente dallo sfruttare a pieno la grande occasione del Pnrr. Grazie a questo piano, sul nostro territorio possono arrivare risorse enormi. Come Provincia abbiamo il dovere di non lasciarci sfuggire neanche un centesimo. Abbiamo una squadra di eletti capace e competente. Ci sono sindaci, amministratori esperti, che possono dare un grande contributo per non disperdere queste risorse. La campagna elettorale è finita e con essa mi auguro che siano finite anche le schermaglie accese che abbiamo vissuto in quei giorni. Spero che noi tutti abbiamo l’intelligenza e la maturità di lavorare nella stessa direzione: il bene del territorio lasciandoci alle spalle polemiche e discussioni». Lo dichiara il consigliere provinciale e neo capogruppo de La Provincia al Centro Angelo Campolattano a margine del consiglio di questa mattina.