Napoli. De Iesu pensa a riorganizzazione Polizia Locale

Età media elevata, carenze numeriche del personale, scarsa sinergia tra presidenti di Municipalità e responsabili delle unità operative territoriali, limitata operatività degli agenti in servizio, necessità di revisione dei protocolli operativi per garantire una maggiore percezione di sicurezza nei cittadini. Queste le principali criticità della polizia locale, secondo l’assessore comunale al ramo Antonio De Iesu, che ha illustrato oggi in commissione Polizia locale del Consiglio comunale di Napoli le linee programmatiche per renderne l’azione più incisiva.

Si partirà – spiega una nota – con l’individuazione di una sezione operativa per Municipalità, garantendo la sinergia funzionale dei responsabili con i presidenti, per rispondere meglio alle esigenze del territorio. Parallelamente, si lavora all’incremento del numero di agenti, a partire dalle 138 unità assunte a tempo determinato con part time al 50 per cento che, con ulteriori risorse assegnate dal governo centrale, lavoreranno per quattro giorni alla settimana. Altri nuovi ingressi, per 14 unità, saranno assicurati dallo scorrimento delle graduatorie, sempre con contratto part time, in attesa di renderne possibile la stabilizzazione.

Con un’efficace riorganizzazione, che passa anche per l’accorpamento delle unità specializzate e per la riduzione dei distacchi in Procura, sarà possibile subito restituire al territorio ulteriori agenti. Va poi garantito, secondo De Iesu, l’incasso delle multe, ottimizzando le procedure di notifica e superando la riscossione coatta che allo stato è inadeguata. Dal canto suo Ciro Esposito, comandante della polizia locale, ha assicurato che tutte le segnalazioni dettagliate su abusi, ricevute da cittadini e consiglieri, sono seguite da interventi di verifica. Con la riorganizzazione del personale sarà possibile una diversa distribuzione degli agenti sui territori, a partire dalle periferie, alle quali saranno prioritariamente assegnate le unità di personale a tempo determinato confermate in servizio. (

Com/Elm/Dire)