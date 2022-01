Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Decumani, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del NAS (Nucleo anti sofisticazione) e quelli della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia e nel centro storico.

Nel corso dell’attività in via Chiaia, piazza dei Martiri, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia, via Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele, via Toledo e in piazza Trieste e Trento sono state identificate 151 persone e controllati 2 locali commerciali in zona “Baretti” dove uno dei titolari è stato sanzionato per omessa verifica ai clienti del possesso del c.d. “green pass”; al centro storico, in Borgo Orefici e nelle aree limitrofe sono state identificate 157 persone, 2 delle quali sono state sanzionate in piazza del Gesù per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Inoltre, i poliziotti dei Commissariati Vomero e Montecalvario, i militari dell’Arma dei Carabinieri e quelli della Guardia di Finanza in via Toledo, largo Berlinguer, San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie D’Oro, via Luca Giordano, via Alessandro Scarlatti e via Aniello Falcone hanno controllato 265 persone e 8 esercizi commerciali. Infine, gli agenti del Commissariato Montecalvario, insieme a personale della Polizia Locale, hanno rimosso 8 autovetture tra via Francesco Girardi, piazzetta Marinelli, via Trinità delle Monache e corso Vittorio Emanuele poiché parcheggiate sui marciapiedi e sulla pubblica via in divieto di sosta.

Servizio a largo raggio dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro nella movida partenopea. I militari hanno effettuato un controllo straordinario nelle strade dei Quartieri Spagnoli, a Chiaia, nella zona universitaria e nel Quartiere Porto. Durante le operazioni 3 giovani sono stati denunciati a piede libero perché trovati alla guida nonostante non avessero mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. A Chiaia – in via Salita Vetriera – i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 62 dosi di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi. La droga, pronta per essere venduta, è stata trovata nel giardino condominiale di uno stabile. Non si fermano i controlli anti-covid. Sanzionate 4 persone per il mancato rispetto delle normative anti contagio. Nei quartieri spagnoli i militari dell’Arma hanno sanzionato 2 titolari di altrettanti locali che consentivano la consumazione di cibi e bevande al banco ed ai tavolini esterni a clienti che non avevano la prevista carta verde. 14 le sanzioni al codice della strada ed uno scooter sequestrato.

Ieri pomeriggio e stamattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in via Santa Maria della Neve e in via Campiglione numerosi abeti, pini e diverse masserizie occultati per essere incendiati in occasione del “cippo” di Sant’Antonio Abate. Il materiale è stato consegnato a personale dell’ASIA intervenuto per la rimozione.