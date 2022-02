Movida, controlli Carabinieri tra Aversa e Trentola Ducenta

I Carabinieri della compagnia di Aversa (CE) hanno eseguito, in quel centro e nei comuni limitrofi, unitamente ai militari della stazione di Trentola Ducenta (CE) ed a quelli del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, un servizio di controllo del territorio nelle ore serali a ridosso della c.d. “movida” cittadina.

Nella circostanza sono stati deferiti, in stato di liberta’, tre persone ritenute responsabili, il primo di tentato furto ai danni di un bar di Trentola Ducenta. per lo stesso e’ stata altresì proposta la sorveglianza speciale di ps.

Il secondo per essere stato sorpreso mentre si aggirava con fare sospetto a bordo dell’autovettura in uso, nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria di Aversa, in possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, nonche’ sprovvisto di patente di guida. lo stesso è stato anche contravvenzionato per recidiva nel biennio e proposto proposto per il foglio di via obbligatorio. Il terzo per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di dimora nel comune di residenza.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno elevato 72 contravvenzioni al codice della strada, segnalato 2 giovani per detenzione di stupefacenti, controllato 665 persone e 346 veicoli.