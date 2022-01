Minaccia con un coltello l’ex compagna: arrestato

Lei, 37 anni, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato dopo essere riuscita a fuggire dal suo ex compagno, 43 anni il quale, appostatosi sotto la struttura alberghiera dove la donna alloggiava, l’ha aspettata e, una volta incontrata, l’ha minacciata di morte brandendo un coltello da cucina.

Gli agenti della Sezione Volanti hanno ascoltato la donna, visibilmente scossa ed agitata, la quale ha loro riferito che l’ex compagno, già destinatario di un provvedimento di Ammonimento del Questore di Padova per i comportamenti violenti ed aggressivi, sia verbali che fisici, tenuti nei suoi confronti, non era la prima volta che si appostava all’ingresso per attenderla.

Grazie all’intervento di un’altra pattuglia l’uomo è stato immediatamente individuato. Si era sdraiato a terra sotto la scrivania posta nell’androne della struttura alberghiera, nel tentativo di nascondersi agli agenti.

Gravato da numerosi precedenti di Polizia, è stato accompagnato in questura e arrestato per i reati di maltrattamenti in ambito familiare e minacce aggravate, per aver violato l’Ammonimento del Questore ed è stato, altresì, sanzionato per ubriachezza molesta.

Tradotto infine presso la locale Casa Circondariale.