Manutenzione strade e decoro urbano: 5,5 milioni ai comuni casertani

Poche ore fa, è stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023”.

«Il provvedimento – dichiara la deputata Margherita Del Sesto – è stato previsto nell’ultima

Legge di Bilancio, che abbiamo approvato circa tre settimane fa, e consentirà ai 104 Comuni del casertano di effettuare lavori di manutenzione straordinaria per la sicurezza stradale e per il decoro urbano. I fondi – conclude la parlamentare della VII Commissione Cultura della Camera – sono stati assegnati sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019, e per il casertano ammontano complessivamente a 5,5 milioni di euro».

Il contributo per l’anno 2022 è stato assegnato ai singoli Comuni nelle seguenti misure in base alla popolazione:

– inferiore o uguale a 5.000 abitanti: euro 10.000;

– tra 5.001 e 10.000 abitanti: euro 25.000;

– tra 10.001 e 20.000 abitanti: euro 60.000;

– tra 20.001 e 50.000 abitanti: euro 125.000;

– tra 50.001 e 100.000 abitanti: euro 160.000;

– tra 100.001 e 250.000 abitanti: euro 230.000;

– superiore a 250.000 abitanti: euro 350.000.

Il contributo per l’anno 2023, invece, è stato assegnato in misura pari alla metà del contributo per il 2022.

Gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, a pena di decadenza.