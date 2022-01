Lusciano. IV: “La politica snobba la fascia di età 18 – 28 anni”

Il servizio civile offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di fare domanda per partecipare come operatori volontari a progetti di pubblica utilità. Un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società assicurando, nel contempo, ai partecipanti, un riconoscimento economico con un assegno mensile pari a € 444,30. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.



La domanda va inserita esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL). Obbligatorio lo Spid. La scadenza del bando è prevista per le ore 14 del 26 gennaio 2022.

Interviene sull’argomento il gruppo di Italia Viva: “ci scusiamo con i consiglieri comunali se interveniamo in questioni tecniche amministrative ma, purtroppo, nonostante l’amministrazione sia formata da giovani sembra di assistere ad un ritorno al passato, con trucchetti e strategie, da vecchi politicanti, in cui la meritocrazia non contava oppure evitando di compromettere le simpatie elettorali”.

“Il nostro intendo – commentano i renziani – è quello di garantire la partecipazione e il diritto per tutti. Purtroppo in tempo di campagna elettorale e ad ogni inizio di legislatura c’è sempre qualcuno che si “sbatte” a favore di una casa comunale di vetro. Per noi che non guardiamo al consenso, queste, sono quelle piccole “distrazioni” che, verosimilmente, macchiano la trasparenza del vetro. Invitiamo, quindi, il sindaco a spiegare ai giovani luscianesi se il Comune ha fatto richiesta di personale e, in caso di risposta positiva, quanti ne ospiterà. Inoltre gli chiediamo di pubblicizzare il bando attraverso ogni mezzo di comunicazione, per spronare i giovani alla partecipazione assicurando l’uguaglianza per tutti”.