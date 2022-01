Lusciano. Ecologia e settore tecnico sotto lente magistratura, opposizione: “Sindaco dia risposte”

“In merito alle vicende giudiziarie in cui è coinvolto il nostro comune, chiediamo al Sindaco di prendere una posizione sull’intera questione, visto che il nostro ente negli ultimi giorni è presente nella cronaca dei quotidiani e nei siti online con notizie allarmanti in merito all’ecologia ed all’ufficio tecnico. Per non lasciare spazio a dubbi, è compito della maggioranza dare risposte alla cittadinanza in merito alla legalità ed alla trasparenza degli uffici, degli atti e delle procedure. Fiduciosi nell’operato della magistratura, si ritiene sia doveroso da parte del sindaco, considerato che il responsabile di settore è un suo incarico di fiducia, dare risposte immediate e chiare al nostro territorio”. E’ quanto chiede, in una nota, il gruppo di minoranza Lusciano che vorrei,