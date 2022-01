Inattraction: la scuola di seduzione per sviluppare una mentalità vincente

Oggi come oggi, in un mondo che ha visto cambiare profondamente l’approccio alle relazioni, sono tante le persone che vivono momenti di incertezza nella gestione dei rapporti sentimentali. Questo vale soprattutto nei casi in cui si ha voglia di iniziarne uno e, magari, poca consapevolezza delle proprie potenzialità. In questi frangenti, una buona idea prevede il fatto di frequentare corsi di seduzione.

Chi pensa che questi percorsi formativi siano disponibili solo oltreoceano, può anche cambiare idea. In Italia, infatti, esiste una scuola di seduzione unica nel suo genere, una realtà che si è guadagnata fama differenziandosi dalle altre per il fatto di non riprendere le tecniche dei guru USA, ma di mettere in primo piano un approccio innovativo. Si tratta di Inattraction, la scuola fondata da Enrico Mele, il più grande trainer in Italia per quanto riguarda la tematica a cui stiamo dedicando questo articolo.

La proposta

Come si può leggere sul sito di Inattraction, la proposta didattica della scuola è ricca di alternative interessanti. Tra queste è possibile citare i bootcamp di seduzione. In questo caso, si parla di corsi di gruppo che si svolgono in diverse città della penisola e che vedono i discenti mettersi in gioco direttamente applicando le tecniche apprese in aula o sui libri. Per dare modo all’istruttore e al suo staff di seguire al meglio ogni corsista, anche se si tratta di un percorso di gruppo sono ammessi pochissimi partecipanti.

Proseguendo con l’elenco delle soluzioni proposte da Inattraction, un doveroso cenno va dedicato ai corsi di seduzione e autostima one to one. Si tratta di sessioni di grande valore, durante le quali lo studente ha la possibilità di avere a disposizione il trainer per un iter personalizzato di massimo 10 ore.

Quando li si chiama in causa, si può, a ragione, definirli come dei percorsi di crescita personale. La seduzione, infatti, può essere vista come un approccio utile in diversi ambiti della vita, non solo in campo sentimentale. Significa convincere qualcuno della bontà di quello che si propone. In alcuni casi può essere la propria persona, con tutto il vissuto, i pregi, i difetti. In altri, invece, un’idea sul lavoro. Imparare a rapportarsi con gli altri in modo da far capire la ricchezza che, in qualche modo, si può portare nelle loro vite è una straordinaria opportunità per crescere.

Un’altra strada che si può scegliere nel momento in cui si passano in rassegna i corsi di Inattraction è il percorso Fashion & Style. In questo caso, bisogna mettersi nell’ottica che, quando si chiama in causa l’abito, si inquadra qualcosa che sì, “fa il monaco” (al giorno d’oggi, il celebre proverbio deve essere necessariamente ribaltato).

Grazie alle lezioni dei trainer di Inattraction, è possibile non solo individuare lo stile più adatto alla propria personalità, ma anche capire come vestirsi per trovare il giusto equilibrio tra seduzione e valorizzazione del proprio stile (quest’ultimo aspetto prescinde dai brand scelti per il proprio abbigliamento).

Da non dimenticare, infine, è il coaching a distanza, che prevede pacchetti composti da sessioni su Skype e fino a 10 SMS al giorno (per questo percorso, si può scegliere di avere come coach lo stesso Henry, da anni punto di riferimento per la seduzione in Italia come dimostrano le numerose interviste televisive su canali di spicco).

I materiali gratuiti

Un oggettivo valore aggiunto di Inattraction è la presenza, sul sito, di un’ampia sezione dedicata ai materiali gratuiti. Per chi si approccia da zero al mondo della seduzione, è presente un blog ricco di articoli in cui si illustrano le principali tecniche, dettagliando casi come la riconquista di un ex partner, senza dimenticare i segnali utili a capire se si piace a un ragazzo o a una ragazza. Sempre tramite il sito, si possono acquistare i manuali scritti da Henry stesso o da membri del suo staff.