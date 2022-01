Gioco in Italia: chi vince?

Il tema gioco nel nostro Paese è sempre molto caldo: lo si sa, è una passione e, ovviamente cresce il comparto online con numeri e cifre importanti dove trovare siti con licenza è sicuramente semplice mentre, nel mondo fisico, le restrizioni continuano ad esserci. In ogni caso anche questo anno è stato un vero e proprio tesoretto anche se, a dirla tutta, ad avere la meglio sono le società internazionali che si occupano del comparto. Infatti se il volume d’affari è pari a 41 miliardi il gettito per lo stato è di solo 600 milioni di euro. L’Erario dunque, ci guadagna meno di quanto pensiamo! Incredibile vero?

Secondo alcuni dati illustrati da Avvenire ad aver guadagnato oltre il doppio dello Stato sono i concessionari che incassano 1 miliardo 765 milioni di euro. Per il 2020, i dati più recenti, si scopre che lo Stato ha incassato un quarto di ciò che hanno perso gli italiani mentre la fetta della torta più importante va alle major private.

Si punta anche sul Presidente della Repubblica

In Italia si gioca di tutto e per tutti i motivi. E’ già partito il Toto Quirinale. Prima seduta il 24 di gennaio e, secondo quanto si legge, sarebbe Draghi in favorito. Draghi che, anche nell’ultima conferenza stampa, si è definito nonno, smentendo la sua volontà del settennato al Quirinale sembra essere il favorito. Infatti per i betting analyst è Mario Draghi la prima scelta per la presidenza della Repubblica. Uno dei più noti fornitori di quote lo offre a 1,90. In Italia il fermento è tantissimo, basta pensare però che ci sono raccolte di firme e appelli per una donna al Colle e dunque la seconda nomination potrebbe essere quella di Marta Cartabia, , data a 2,50 davanti a Pier Ferdinando Casini (a 5) e a Paolo Gentiloni (a 7). Una cosa davvero curiosa: il Paese gioca e si coinvolge così tanto anche per la nomina del Presidente della Repubblica!

La Lotteria Italia: il sogno di tutti

Il super concorso nazionale che continua a coinvolgere tutti nonostante il periodo particolare in cui viviamo! L’attesa è tantissima: fra qualche giorno si conosceranno i biglietti vincenti. Una edizione con numeri in netta salita: è segno di ripresa anche economica, si legge in alcuni commenti degli esperti nei fatti per l’edizione 2021 si sono venduti ben 6,3 milioni di biglietti un + 40% rispetto alla precedente edizione e sebbene siamo nel mondo del virtuale i biglietti si comprano in Autogrill e non online! In Campania poi, i dati di vendita, sono davvero interessanti, chissà se la Lotteria della Befana non faccia tappa dalle nostre parti. Il 2020 era andato davvero male, sicuramente le limitazioni dovute all’emergenza in corso, avevano influenzato le vendite ma adesso tutto è cambiato. Secondo i dati raccolti da Agipronews, oltre 943mila tagliandi sono stati staccati nei bar (+47,7%), mentre nelle tabaccherie sono stati venduti 3,3 milioni di biglietti (+24,5%). Tantissimi biglietti acquistati in Lombardia ottimi anche i dati del Lazio con il 12%, poi la Campania che sfiora il 9%. La ripresa degli spostamenti ha favorito gli stop in Autogrill e, complice la solita scaramanzia, volano gli acquisti in Autostrada. Le vincite quest’anno vanno a premiare in modo importante il Lazio anche se i premi di consolazione sono stati un bel dono un pò in tutto il Paese. La Lotteria Italia continua ad essere il gioco più amato dagli italiani e, forse, l’unico che non è entrato a far parte del magico mondo del digitale. Il futuro non sappiamo cosa possa riservare ma sono tantissimi coloro che aspettano già i nuovi biglietti.