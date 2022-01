Ginnastica acrobatica: cos’è e dove praticarla

La ginnastica è uno sport praticato da moltissimi anni ma che resta in evoluzione costante. Sono ormai numerosi gli atleti di fama mondiale specializzati nelle sue diverse varianti: infatti, il termine ginnastica in sé piuttosto generico, poiché esistono diverse branche di questo sport nelle quali gli sportivi si specializzano in base alle loro predisposizioni atletiche, ma anche in base ai propri gusti.

Tra le varie tipologie di ginnastica c’è, ad esempio, la ginnastica artistica, una disciplina che coinvolge in toto la muscolatura nell’esecuzione di esercizi anche piuttosto complessi e che richiede alti livelli di concentrazione e un incrollabile dedizione.

C’è poi la ginnastica ritmica, sport olimpico, che è una perfetta via di mezzo tra la ginnastica artistica e il mondo della danza: anche questa alternativa sviluppa in modo omogeneo il fisico, con allenamenti che puntano a migliorare la forza, il tono e l’elasticità muscolare, nonché la coordinazione.

Esiste infine l’affascinante universo della ginnastica acrobatica, una variante particolarmente spettacolare, che può essere praticata a diversi livelli e non necessariamente in modo agonistico. C’è infatti chi la pratica per pura passione e per mantenere alto il proprio benessere psico-fisico, pur non partecipando alle gare del settore.

Alcuni atleti invece, spinti da una grande motivazione e da obiettivi agonistici, si allenano per molti anni pur di raggiungere un livello di preparazione che dia loro modo di accedere alle competizioni nazionali e internazionali.

Ma in cosa consiste la ginnastica acrobatica?

Cos’è la ginnastica acrobatica

Questa spettacolare disciplina può facilmente ricordare gli spettacoli circensi. Permette infatti ai suoi atleti di imparare delle tecniche acrobatiche di gruppo o di coppia, che vengono poi unite alle tecniche a corpo libero tipiche della ginnastica artistica.

A livello fisico, la ginnastica ritmica permette a chi la pratica di sviluppare notevolmente le proprie competenze a livello motorio. Porta infatti incredibili benefici all’equilibrio (essenziale in questa disciplina), ma anche alla forza muscolare e alla mobilità, fattori essenziali che completano ogni atleta. Sono spesso necessarie anche resistenza e coordinazione, per avere successo in questo sport.

La ginnastica acrobatica riesce però a sviluppare un altro importante aspetto dell’atleta, ossia il suo carattere, che emerge e si rafforza con la pratica e l’allenamento, in modo naturale.

I benefici della ginnastica acrobatica

Sono moltissimi i benefici della ginnastica acrobatica. È infatti uno sport particolarmente completo, utile non solo a rafforzare il fisico sotto diversi punti di vista, ma anche a migliorare sotto il piano psico-fisico.

Se da un lato è ottimo riuscire a restare in forma grazie all’allenamento, se la pratica sportiva porta benefici anche a livello mentale, si raggiunge un contributo positivo nella vita di tutti i giorni assolutamente non indifferente.

Non essendo uno sport prettamente individuale, la ginnastica acrobatica permette inoltre di sviluppare una grande fiducia nel prossimo, grazie soprattutto agli esercizi di gruppo e alla forte coesione con gli altri atleti e compagni di allenamento.

Rappresenta inoltre un’ottima base per poi esplorare eventualmente altri sport, portandosi dietro un bagaglio tecnico di competenze che può facilmente tornare utile.

Dove praticare ginnastica acrobatica

La ginnastica acrobatica può essere praticata nei numerosi centri specializzati su questa disciplina, nelle palestre dove si insegna ginnastica in tutte le sue forme, ma anche in alcune scuole di ballo. Chi abita nel nord Italia può cercare ad esempio una scuola di ballo a Torino o in altri grandi centri dove venga insegnata questa interessante disciplina.

Questo sport può rappresentare anche un’ottima base per chi è appassionato di danza, poiché fornisce all’allievo una serie di elementi e competenze fisiche fondamentali per muoversi con maggior sicurezza anche in altre discipline. La ginnastica acrobatica rappresenta quindi uno sport completo che può essere praticato fin da piccoli, ma che è aperto anche a chi si vuole avvicinare alla disciplina da adulto.

Restare in forma e migliorare il rapporto con sé stessi e con gli altri: la ginnastica acrobatica regala opportunità certamente da non sottovalutare.