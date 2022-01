(FOTO) Natale e Befana solidale ad Aversa

Si è conclusa ieri l’edizione 2021/2022 del Xmas Funny e dell’Epifunny, la rassegna solidale di Natale e dell’Epifania a cura della Mappa della Solidarietà, nell’ambito del Natale ad Aversa 2021, ideata e organizzata dal Consigliere Comunale Mariano Scuotri con il sostegno della rete della Mappa della Solidarietà e della Caritas Diocesana di Aversa.

Ieri pomeriggio 5 gennaio e questa mattina 6 gennaio si è svolta la distribuzione di cioccolata e giocattoli presso la Caritas Diocesana e la libreria “Il Dono” alle famiglie con bambini che vivono un momento di difficoltà. Le Befane dell’Agenzia dell’Animazione C’era una volta con il sostegno del comune di Aversa e i volontari delle Associazioni della rete Mappa della solidarietà hanno donato un sorriso per questa Epifania a tante bimbe e bimbi.







Qualche giorno prima, sempre in Caritas, l’Agenzia FdaEvent Creator di Maria Federica D’Angelo e la Compagnia Teatrale La Mansarda hanno invece messo in scena lo spettacolo per grandi e piccoli “Babbo natale e il mistero della lista scomparsa”, un momento di animazione volto a raccogliere donazioni per permettere le distribuzioni di questi giorni.

Un’Epifania dunque degna di un Natale che ha visto, il 24 e 25 dicembre scorsi, già tantissime famiglie ritirare giocattoli e regali sempre in Caritas e in Libreria.

“L’iniziativa Epifunny – La Calza Solidale è stata, come ogni anno, solo il gran finale di una rassegna ricca di eventi ricreativi a sfondo solidale, Xmas Funny – Natale Solidale, rassegna che con il sostegno dei finanziamenti previsti per il Natale ad Aversa dalla Camera di Commercio e, soprattutto, con il gran sostegno e lavoro delle attività commerciali e dei volontari della città – ha affermato il Consigliere Comunale Mariano Scuotri, facente parte del gruppo di lavoro dei consiglieri del Natale 2021 e della commissione Politiche Sociali – ha permesso di raccogliere migliaia di giocattoli, regali e calze della befana per le famiglie e i bambini meno fortunati della città, attraverso donazioni presso i punti di raccolta allestiti in Caritas e presso la Biblioteca Comunale e mediante le iniziative Carrello Solidale e Giocattolo Sospeso. L’impegno adesso è quello di far sì che iniziative come queste possano avere una continuità lungo tutto l’anno attraverso strumenti organici e stabili di assistenza sempre più forti e sostenuti”