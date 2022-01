Fermato mentre cerca di rubare un’auto

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Gianturco per la segnalazione di una persona che si aggirava con atteggiamento sospetto tra i veicoli in sosta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di aver visto un uomo che, dopo essere sceso da un’auto, stava armeggiando accanto alle portiere di alcuni veicoli parcheggiati e, accortosi della sua presenza, è salito a bordo della sua autovettura e si è allontanato velocemente.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dal cittadino, poco dopo hanno rintracciato in via Carlo di Tocco l’auto con un uomo a bordo ed hanno effettuato un controllo rinvenendo all’interno del bagagliaio diversi arnesi atti allo scasso, 56 cover per smartphone, 18 confezioni di batterie, 15 sveglie, 4 confezioni di fermacapelli e 10 telcomandi per luci a led, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 40enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per tentato furto e ricettazione.

Nola: sorpreso con la droga nel negozio. Arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale di via Anfiteatro Laterizio. I poliziotti, grazie al fiuto del cane Agrid, hanno rinvenuto, occultati in uno scatolone, 7 involucri contenenti circa 6 grammi di cocaina e 2 stecche di hashish di cica 21 grammi mentre, all’interno di una borsa, 2430 euro. Il titolare dell’attività, un 52enne nolano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arenella: in giro con un una chiave inglese e un cacciavite. Denunciato

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mario Fiore hanno notato un uomo fermo davanti alla serranda di un esercizio commerciale che, alla loro vista, si è allontanato velocemente in direzione di piazza Medaglie d’Oro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, un 36enne napoletano, trovandolo in possesso di una chiave inglese ed un cacciavite e lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Soccavo: sorpresi con uno scooter rubato. Denunciati

Ieri pomeriggio le UOPI (Unità Operative Antiterrorismo) del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio in piazza Ettore Vitale hanno controllato due uomini seduti su due motoveicoli. I poliziotti hanno accertato che ad uno dei due scooter era stato inserito un cacciavite all’interno del nottolino di avviamento per metterlo in moto e che il motociclo era stato rubato venerdì in via Iannelli. I due, napoletani di 21 e 41 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione; infine, lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.