Ex Giroservice, Regione Campania si è impegnata a ricollocare i 130 lavoratori

“La Regione Campania si è impegnata a mettere in campo ogni iniziativa possibile finalizzata alla successiva ricollocazione dei lavoratori ex Giroservice. Licenziati in tronco alla Vigilia di Natale, dopo mesi di cassa integrazione durante i quali nessuna misura annunciata, relativa alla formazione dei lavoratori, è stata mai adottata, ben 130 famiglie sono state lasciate senza alcuna speranza. Questa mattina, in Commissione Attività Produttive, ci siamo confrontati con l’assessore Marchiello, con il quale ci siamo impegnati a individuare un percorso di reinserimento per ogni singolo lavoratore. Si tratta di personale che per ben 25 anni ha lavorato per il Consorzio Unico Campania, occupandosi della distribuzione dei titoli di viaggio, della stampa delle smart card annuali e mensili e dell’assistenza tecnica alle emettitrici di biglietti automatiche. Un’esperienza che non possiamo disperdere, ora che il servizio è stato spacchettato, perfezionando la formazione e la crescita professionale di questi lavoratori, al fine di ricollocarli all’interno della complessa rete di trasporto pubblico regionale”. Così il presidente della IV Commissione Speciale e consigliere regionale M5S Gennaro Saiello.