Distrae un passante per poi derubarlo

Si è avvicinato ad un giovane seduto su una panchina e, con la scusa di chiedergli una sigaretta, gli ha infilato la mano nella tasca del giubbotto e gli ha sfilato con destrezza il portafoglio, per poi allontanarsi repentinamente.

È questa la tecnica che ieri, poco prima delle 14, ha utilizzato un 28enne sui Bastioni di Circonvallazione Oriani ai danni di un ignaro ragazzo.

Quando la vittima si è resa conto di quanto era appena accaduto, ha inseguito il malvivente per alcune centinaia di metri fino in via Locatelli, dove alcuni passanti – attirati dalle grida del giovane derubato – sono riusciti a bloccare il 28enne, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Volanti.

I poliziotti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno riscontrato che il ladro – già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti – era ancora in possesso del portafoglio della vittima, oltre che di un arnese atto allo scasso, che è stato posto sotto sequestro.

Dopo aver restituito il portafoglio alla vittima, il 28enne è stato accompagnato negli uffici di Lungadige Galtarossa per i necessari accertamenti, all’esito dei quali è stato arrestato per tentato furto con destrezza.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Gennaro Ottaviano, il 28enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo.

Questa mattina, il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.