Covid a Cesa, assessore positivo: Comune chiuso al pubblico

“Gli uffici comunali domani, lunedì 24 gennaio, resteranno chiusi per una sanificazione straordinaria per la positività al covid-19 riscontrata dall’assessore Cesario Villano a mezzo di un tampone rapido. L’assessore Villano lo ha reso noto, anche a mezzo annuncio sui social, per consentire a chi ha avuto contatti con lui, di poter adottare i provvedimenti previsti dai protocolli”. Così, in una comunicazione, pubblicata dal Comune.

Proprio l’assessore Villano aveva comunicato il suo stato di salute: “Ho sempre cercato di rispettare le misure di distanziamento, indossato la mascherina, pro-vax convinto con tre dosi ma questo dannato virus lo stesso è venuto a trovarmi. Spero che Dio possa proteggere la mia famiglia e tutti quelli che in questi ultimi giorni ho incontrato. Purtroppo non ricordo tutti e per questo motivo ho deciso di fare questo post, nella speranza di chi legga e si ricordasse di aver avuto un contatto con me, di provvedere in base alle dosi effettuate, le relative procedure. Io da questo momento mi metterò in quarantena per salvaguardare la salute di chi amo. Sperando di aver fatto meno danni e che tutto passi in fretta ritornando più forti di prima”.

Per quanto riguarda gli amministratori comunali ed i dipendenti che hanno avuto contatti con l’assessore Villano, in base al grado di vaccinazione, adotteranno le misure dovute. Nel frattempo domani mattina gli uffici comunali saranno sanificati e quindi saranno chiusi al pubblico. Seguirà apposita ordinanza sindacale.

“Nel frattempo – si legge nella nota del Comune – all’assessore Villano, sempre rispettoso delle regole antiCovid, auguriamo di superare quanto prima questa fase per poter ritornare a lavorare “in presenza”, sicuro che anche da casa, in isolamento, non farà mancare il suo contributo all’azione amministrativa”.