Covid: calano ricoveri ordinari, su le terapie intensive

“Cresce ancora l’incidenza: 2011 casi per 100mila abitanti, mentre flette l’Rt, a 1,3, ancora sopra l’unità. Il tasso di occupazione che si registra in area medica ed intensiva è, rispettivamente, 31,6% e 17,3%, per i ricoveri siamo quindi al di sopra della soglia critica ma diverse Regioni sono sopra soglia anche per le intensive. Data la situazione, è opportuno mantenere comportamenti prudenti e vaccinarsi, completando il ciclo e facendo il richiamo appena possibile, anche per evitare di congestionare le strutture sanitarie”. Lo afferma Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, commentando i dati del report settimanale della cabina di regia sull’epidemia da Covid-19.

“Vediamo i primi segnali di una stabilizzazione della curva, l’Rt sui sintomatici è in decrescita, a 1.15, e lo è anche quello delle ospedalizzazioni, che supera di poco il valore di 1, in entrambi i casi restano sopra la soglia epidemica. Resta comunque una difficoltà delle Regioni nel caricare tempestivamente i dati, dovuto al numero elevato dei nuovi casi”. A dirlo è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, spiegando i dati della cabina di regia sul monitoraggio settimanale dell’epidemia da Covid-19.

“La mappa europea- prosegue Brusaferro- ci indica che il rosso scuro coinvolge ancora tutti i Paesi, le curve sono in crescita ovunque e quella italiana è marcata, ma in un quadro di crescita in rallentamento. In tutte le Regioni italiane la crescita è ancora elevata, ma ce ne sono alcune che mostrano una lieve contro tendenza”, spiega il professore. Per quanto riguarda i casi in relazione alle fasce di età, negli ultimi sette giorni, “inizia una decrescita più marcata tra i 20 e i 29 anni, rimane però in crescita la fascia 0-9 anni. Si inizia tuttavia a vedere un rallentamento generale in diverse fasce di età- sottolinea Brusaferro- in quella pediatrica l’incidenza per i ricoveri per abitanti è contenuta nei numeri ma c’è, per questo è importante la vaccinazione per queste fasce di età”, raccomanda il presidente Iss. “L’RT- prosegue- è in calo, un segnale di una situazione che tende a ridursi. Chi contrae l’infezione ha un’età mediana di 38 anni, un dato stabile, chi richiede un ricovero in area medica o in intensiva ha un’età che varia tra i 60 e i 70 anni, chi decede resta ancora sugli 80 anni”.

Per la cabina di regia, “la sintesi degli indicatori settimanali ci indica un’incidenza a 2011 per 100 mila abitanti, la settimana scorsa eravamo a 1988 e quella prima ancora, due settimane fa, a 1699. Si tratta di una situazione che tende alla stabilizzazione, quello che vediamo nelle terapie intensive, in termini assoluti, è che si passa da 1668 a 1698 casi, una lieve crescita ma anche un indice di un forte rallentamento”, afferma Brusaferro, che aggiunge:”Quando guardiamo invece i posti letto in area medica c’è ancora una forte crescita: da 17648 a 19659. Le proiezioni a trenta giorni mostrano un impegno delle terapie intensive contenuto mentre per le aree mediche, con questo trend, mostrano un impegno significativo. Sempre, però- avverte Brusaferro- a fronte del fatto che le Regioni hanno difficoltà a caricare i propri dati in modo tempestivo”. Per quanto riguarda le vaccinazioni “c’è sempre una maggior crescita delle persone che fanno la dose booster, gli over 80 hanno raggiunto l’80%, e credo sia importante sottolineare l’incremento delle persone che fanno la prima dose- evidenzia il presidente Iss- e che la fascia di età tra i 20 e 29 anni abbia superato il 92% anche con la prima dose, mentre la fascia 12-19 anni ha superato l’83% con la prima dose. I bambini piccoli tra i 5 e gli 11 anni hanno superato il 25%. A fronte di questi risultati positivi, c’è ancora una fascia di popolazione a partire dai 30 fino ai 70 anni che non ha fatto la prima dose. L’efficacia della vaccinazione per la protezione dalla malattia grave- ricorda Brusaferro- è ancora molto elevata, la protezione con l’infezione è ancora significativa ma va incrementata con la dose booster”.

La cabina di regia valuta che “la situazione è ancora sopra la soglia epidemica, sette Regioni sono a rischio ancora alto, dovuto anche al sovraccarico dei servizi regionali. In sintesi, la situazione epidemica si stabilizza sul valore sopra 2000 casi per 100 mila abitanti, si stabilizza anche, dopo 12 settimane di crescita continua, sia nella trasmissibilità dei casi ricoverati che nelle terapie intensive. Le due grandi linee di azione della risposta a questa situazione sono il rispetto rigoroso delle misure comportamentali collettive ed individuali, tra queste anche evitare le aggregazioni, e garantire la copertura vaccinale, con le dosi raccomandate e con l’adesione al ciclo vaccinale”, conclude Brusaferro.

(Org/ Dire)