Comune Aversa, nuovi orari al pubblico: alcuni servizi con prenotazione online

Sono stati pubblicati i nuovi orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali:

a) Martedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 previo appuntamento.

b) Giovedì pomeriggio dalle ore 14,45 alle ore 17,15 previo appuntamento.

L’ufficio rilascio carte di identità invece, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 previo appuntamento; martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 sempre previo appuntamento.

Gli appuntamenti dovranno essere prenotati collegandosi al sito del Comune di Aversa , portale “Servizi OnLine al cittadino “ link “Prenota Appuntamento”

Per i servizi essenziali di seguito riportati, sarà invece consentito l’accesso tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Martedì e Giovedì dalle ore 14,45 alle ore 17,15

-Stato Civile:

Per le dichiarazioni di nascita e di morte presentata da persona legittimata;

Celebrazione di matrimoni civili ed unioni civili;

Pubblicazioni di matrimonio; Rilascio certificati

-Anagrafe

-URP

– Protocollo: Per la ricezione di posta in entrata consegnata dall’utenza in formato cartaceo, esclusivamente nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo di strumentazioni informatiche, ovvero con posta elettronica certificata, l’accesso sarà consentito al solo interessato e sarà contingentato;

-Notifiche: Per la consegna di atti in giacenza l’accesso sarà contingentato e consentito al solo utente interessato;

Per ulteriori informazioni vi consiglio di consultare il sito web del comune all’indirizzo: www.comune.aversa.ce.it/comunicazioni/orari-di-apertura-al-pubblico-degli-uffici-comunali-e-modalita-di-accesso-contingentato