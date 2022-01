Centrodestra, Lega compatta: Salvini leader federazione repubblicana

Una federazione di centrodestra, “unica casa comune, cementata da valori cristiani, liberali e conservatori”, secondo il coordinatore lombardo della Lega e vicecapogruppo alla Camera, Fabrizio Cecchetti, “è la strada da seguire”.

E Matteo Salvini “è l’unico vero leader in grado di guardare al domani e ha giustamente indicato il modello del partito repubblicano statunitense come faro da seguire”, per trasformare il fronte attuale, lacerato dalle vicende quirinalizie, “in una grande forza politica in grado di governare per più legislature, con una maggioranza solida e coesa”, basata su un programma di ideali in cui “riconoscersi” ma anche “ritrovarsi”.

Cecchetti appoggia l’idea di un nuovo contenitore ispirato al modello dei repubblicani americani proposto da Salvini e sottolinea come, il centrodestra, oltre che nel “sentimento degli italiani- conclude- deve diventare maggioranza anche a livello programmatico e politico”.

“Il nostro leader Matteo Salvini ha sempre lavorato sodo per dare stabilità al Paese, non considerando vantaggi personali né partitici. La proposta di una Federazione in stile repubblicano è figlia di una linea politica di responsabilità e di buonsenso. Avanti così!”. È quanto dichiarano in una nota congiunta il segretario regionale della Lega, i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali e i segretari provinciali della Campania.

“Matteo Salvini ha ragione: serve una federazione, ispirata al Partito Repubblicano degli Stati Uniti, formata da tutti i partiti del centrodestra che, con ragionevolezza e lavoro serio, sono in grado di risollevare il Paese – così il deputato della Lega Claudio Durigon, responsabile del dipartimento Lavoro del partito -. Basta giochini ed inciuci di certa politica che ha dimostrato, ancora una volta e con arroganza, di anteporre il proprio tornaconto al bene dell’Italia. Sì quindi ad un’unione concreta, fattiva e alla luce del sole tra soggetti, ognuno con la propria identità e la propria storia, in grado di individuare soluzioni e dare risposte agli italiani”.

