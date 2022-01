Case in vendita a Roma: Casavo è la scelta giusta

Roma continua ad essere la metropoli più amata dai nostri lettori, lo sappiamo bene. C’è chi la sceglie per lavorare, chi per studiare e chi per i week end! Gli affitti però costano troppo e, spesso e volentieri, diventa difficilissimo trovarne. Con il boom delle strutture ricettive trovare a Roma un appartamento da affittare è un rebus per questo motivo conviene indubbiamente acquistare.

Le migliori case in vendita a Roma si trovano grazie alle soluzioni proposte da Casavo, l’instantbuyer specializzato nelle metropoli italiane ed Europee.

Mercato immobiliare a Roma

Il mercato degli immobili a Roma è davvero particolare infatti per il 2022 ci sono interessanti previsioni.

Mare: vola il mercato immobiliare nelle zone nei pressi del mare. All’Infernetto, zona Ostia, 25 chilometri di distanza dal centro di Roma sino ad ora si è sempre comprato benissimo ma è prevista una crescita di prezzi sino al 7% al metro quadro.

Roma Nord: l’elegante e borghese Roma Bene volta al top Prati, Parioli e Balduina partono da non meno di 5000 al metro quadro

Centro Storico: si fanno affari i prezzi calano e si parte da 1500 per immobili da ristrutturare. Cosa non negativa se si pensa alle tante agevolazioni fiscali dei bonus prorogati sino al 2025.

Nella Capitale il mercato immobiliare è molto vivace ed è questo il momento migliore per fare affari. Secondo alcuni dati nel 2021 le vendite sono cresciute del 42%. Si vendono benissimo le unità immobiliari medio piccole tra i 50 e gli 85 metri quadri, e subito a seguire le pezzature leggermente più ampie con un 27,8% per abitazioni tra gli 85 e i 115 metri quadri.

Come comprare casa a Roma senza muoversi da casa

Possibile comprare casa senza fare migliaia di viaggi a vuoto e perdere tempo in agenzie e visite senza concludere nulla? Reale! Casavo una piccola start up italiana diventata in pochissimi anni una certezza sul mercato immobiliare di alcune metropoli italiane ed europee. Una piattaforma italiane PropTech leader del mercato dell’Instant Buying immobiliare oggi persino quotata sui mercati finanziari. Si tratta di una prop tech in via di espansione: molto smart e flessibile, gradevole per l’acquirente ed il venditore. Giorgio Tinacci, fondatore e ceo di Casavo è riuscito a creare qualcosa di innovativo che, da qualche anno, sembra essere diventato davvero importante nel mercato immobiliare, i risultati sono tangibili. Scegliere Casavo per acquistare casa a Roma è scegliere chi conosce davvero il mercato e può dare i consigli giusti.