Dal presidio degli allevatori e dei loro alleati al Centro Don Milani di Casal di Principe, ottavo giorno di sciopero della fame.



“Nel mentre sono in corso i preparativi per partire con i trattori da Casal Di Principe e tenere la Conferenza stampa a Caserta alle 11.30, questa mattina abbiamo chiesto l’intervento urgente del Prefetto di Caserta per attivare immediatamente l’assistenza medica per Adriano Noviello e Peppe Pagano – lo fa sapere Gianni Fabbris (portavoce del movimento) -. Abbiamo rappresentato al Prefetto la nostra forte preoccupazione per la loro salute che nelle ore scorse ha dato segnali fisici di stress e di difficoltà. Siamo in attesa di interventi, ritenendo le istituzioni responsabili della salute dei nostri due fratelli costretti a attuare questa forma di lotta civile per sbloccare una situazione ormai intollerabile per tutto il comparto e il territorio”.