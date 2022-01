In calo il numero di casi di sindromi simil-influenzali in Italia dovuto alle chiusure delle scuole nel periodo delle festività natalizie. Il livello di incidenza, nella seconda settimana del 2022 (dal 10 al 16 gennaio), è pari a 4,7 casi per mille assistiti. Si sottolinea che la maggior parte dei casi di sindrome simil-influenzale segnalati sono riconducibili ad altri virus respiratori diversi da quelli influenzali la cui circolazione è, ancora, di tipo sporadico. Lo fa sapere il nuovo bollettino Influnet.

Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui si osserva, in quest’ultima settimana, un’incidenza di sindromi simil-influenzali pari a 7,8 casi per mille assistiti, stabile rispetto alla precedente settimana.

Valle d’Aosta e Calabria non hanno attivato la sorveglianza InfluNet. Invece incidenza delle sindromi simil-influenzali sotto la soglia basale in PA di Trento, Veneto, Friuli VG, Liguria, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna.