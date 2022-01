Basket. Bellizzi riparte col piede giusto: vittoria su Sant’Antimo

Riparte nel migliore dei modi il campionato per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. I gialloblu si impongono 65-77 sul campo della Geko Consulting Sant’Antimo, al termine di un match tutt’altro che semplice per gli uomini di coach Sanfilippo.

A dispetto di una classifica deficitaria, i padroni di casa innestano marce alte sin dalla palla a due e colgono di sorpresa gli ospiti. Guidata da Bernath (21) e De Marca, la compagine di coach Gattone segna un pesante 22-11 nel primo quarto. Dopo un avvio a dir poco complesso, Di Mauro e compagni iniziano a mettere sempre più giri nel motore. Sant’Antimo riesce però a rintuzzare molto bene, contenendo la reazione ospite e chiudendo il primo tempo avanti di 8 lunghezze (40-32).

Al rientro dagli spogliatoi, il match assume altri contorni. Bellizzi è concentrata e determinata nel ribaltare la gara. Grazie anche al buon impatto degli ultimi arrivati, Bertrand e Kaufmanis, i ragazzi di coach Sanfilippo cominciano a macinare gioco e punti. Dopo una prima parte di gara eccellente, Sant’Antimo inizia ad accusare il colpo. Il 14-20 del terzo quarto, manda le squadre all’ultima interruzione divise da un solo possesso (54-52).

Negli ultimi 10’ Bellizzi mette in campo tutta la propria esperienza, facendo segnare un 11-25 che ribalta l’esito della contesa. Al suono della sirena, il tabellone segna 65-77 in favore dei gialloblu che, con questo successo, salgono a quota 14 punti in classifica al pari di Angri Pallacanestro.

Proprio i grigiorossi saranno i prossimi avversari del Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Mercoledì 2 febbraio, infatti, si torna in campo per il recupero del 14° turno di campionato. Il match andrà in scena presso la Palestra Polifunzionale di Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano (SA). Palla a due alle ore 21:00. A dirigere il match saranno il 1° arbitro sig. Clemente Santonastaso di Maddaloni (CE) e il 2° arbitro sig. Antonino D’Aiello di Caserta.

IL TABELLINO

Sant’Antimo Bernath 21, Jacimovic 4, Verazzo 8, De Marca 17, Quaranta 7, Frattoni 8, Canestrari, Aldi, Quaranta, Karac. Coach: Juan Manuel Gattone.

Basket Bellizzi Trapani 16, Truglio 11, Granata 9, Esposito 13, Lazukic 3, Scolpini, Vitale, Di Mauro 10, Bertrand 5, Kaufmanis 10, Polito, Vasselli. Coach: A. Sanfilippo.

Parziali 22-11 (22-11); 18-21 (40-32); 14-20 (54-52); 11-25 (65-77).