Basket. Riprende la stagione di C Gold: Bellizzi fa visita a Sant’Antimo

Dopo 45 giorni di stop, nel prossimo fine settimana riparte il campionato di Serie C Gold Campania. Nel 2° turno del girone di ritorno della regular season, il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi sarà impegnato sul parquet della Geko Consulting Sant’Antimo. La gara verrà disputata sabato 29 gennaio, presso il Centro Sportivo di Sant’Antimo (NA). Palla a due alle ore 20:00. Direzione del match affidata al 1° arbitro sig. Antonino D’Aiello di Caserta e al 2° arbitro Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (NA).

Le dichiarazioni di coach Nino Sanfilippo che presenta così l’incontro: «Torniamo a disputare un match ufficiale dopo un mese e mezzo di stop. In pratica parte un nuovo campionato, quindi la gara contro Sant’Antimo rappresenta una vera incognita. Noi, da parte nostra, ci siamo allenati bene e vogliamo farci trovare pronti. Durante questa sosta abbiamo inserito anche due nuovi elementi nel roster, quali Bentrad e Kaufmanis. Sono molto soddisfatto del loro arrivo, anche perché ci permetterà di ruotare di più e dare riposo a chi ha speso fino allo strapazzo da settembre ad oggi».

Poi un passaggio sul calendario fitto di impegni nelle prossime settimane: «È evidente che il recupero delle gare non disputate, per la sospensione delle attività, andrà ad ingolfare il calendario. A queste si aggiungono le ulteriori due partite che noi dovevamo già recuperare contro Agropoli e Lamezia. Tuttavia, non ho nessun timore dal punto di vista della tenuta fisica e mentale della squadra. Sono sicuro che i ragazzi si faranno trovare pronti».

La chiusura sugli obiettivi da centrare in questa seconda parte di stagione: «Vogliamo continuare a giocare a basket, come abbiamo fatto finora. Servirà tanta concentrazione e cattiveria agonistica, per difendere bene e catturare ogni rimbalzo. Vogliamo fare le cose giuste, le stesse che ci hanno permesso di fare così bene fino ad ora».