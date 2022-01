Basket Bellizzi, si dividono le strade con Jakubaitis

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi comunica di aver risolto in maniera consensuale il contratto con Vytautas Jakubaitis. Al ragazzo gli auguri di un futuro ricco di soddisfazioni, sia in ambito sportivo che privato.

Il DG Fabio Scannapieco motiva così la scelta: «Il ragazzo non si è integrato nella realtà del nostro campionato, complice anche qualche problema fisico di troppo che ne ha impedito l’inserimento e la crescita. Di comune accordo, abbiamo deciso che la scelta migliore per lui fosse quella di ritornare in patria. A lui faccio un grande in bocca al lupo per il suo futuro, perché è un ragazzo perbene che merita di avere successo».

Poi una battuta sul mercato: «La partenza di Jakubaitis lascia un vuoto nel roster, che va ad aggiungersi a quello lasciato da Engelbrecht. Siamo consapevoli di dover intervenire per potenziare la squadra. Stiamo vagliando diverse piste e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità».