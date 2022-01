Aversa. Si torna a ridere al Teatro Cimarosa: in scena ‘Non ci resta che ridere’

Si riparte, tornando in scena, venerdì 4 febbraio ore 20.00, al Teatro Cimarosa con la commedia “Non ci resta che ridere” scritta e diretta da Antonio Grosso. Un trio comico di successo che prima si separa per dissapori tra i componenti e soprattutto questioni sentimentali e poi, spronato da un impresario teatrale molto importante, ritorna in scena, anche perché le condizioni economiche non erano tra le più floride dopo lo scioglimento. Quello che è sicuro che la commedia che ha già ricevuto ampio consenso di critica e pubblico, saprà fare quello che si prefigge nel titolo: ridere! E tutti sappiamo, visto il dato momento storico, quanto sia importante tornare a ridere.

Certo il tutto sarà fatto nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del Covid. Sulle tavole dell’ultimo teatro rimasto in città, ci saranno Maria Bolignano, attrice, cabarettista, con all’attivo diversi ruoli anche sul grande schermo, volto noto anche grazie a Made in Sud, affiancata da Enzo Casertano, che esordì al cinema con Amore a prima vista di Salemme, sino al più recente La Tenerezza di Gianni Amelio, e Giuseppe Cantore, già nel cast di Gomorra e nelle parti di un particolare sacerdote nell’ultimo film di Sergio Assisi “A Napoli non piove mai”. Ed infine, Francesco Procopio, vero mattatore del palcoscenico, per anni al fianco di Biagio Izzo, e negli ultimi tempi anche di Peppe Iodice nella ormai trasmissione cult “Peppy Night”. Aiutiamo il teatro, il teatro aiuterà noi a sorridere e vivere meglio! Per info e prenotazioni basterà rivolgersi al botteghino del Teatro Cimarosa.