Aversa. Segno ‘+’ per le casse del Comune

“Voglio dire grazie al lavoro dell’Assessore alle finanze Francesca Sagliocco e alla preziosa collaborazione degli Uffici comunali che ha puntato a porre in essere azioni dovute volte al recupero dei crediti pregressi e che rappresenta un chiaro segnale di ripresa dopo anni bui. L’ho sempre detto bisogna far pagare tutti per poter far pagare tutti meno. Sono felice per la città, il lavoro e la competenza ripagano sempre; Tanto a riprova che le accuse mosse da parte di chi non riteneva possibile un percorso di ripresa finanziaria dell’Ente erano solo strumentali ad una sterile critica politica per nulla interessata alle reali ed effettive potenzialità di ripresa della nostra amata Città. Certo la strada da percorrere è ancora lunga, ma sicuramente si tratta di un primo enorme e positivo risultato raggiunto. Rigore, trasparenza ed equità continueranno ad essere i nostri valori cardine per costruire una città per tutti”.