Aversa. Riscossione Tari, incontro pubblico con l’assessore Sagliocco

“La riscossione dei tributi TARI e la convenzione con la società Sogert”. Sarà questo il tema di un incontro-confronto pubblico tra i cittadini aversani, gli attivisti ed elettori del M5S e l’assessore comunale al Bilancio, Finanze e Tributi Francesca Sagliocco che si terrà venerdì prossimo 28 gennaio alle ore 19 presso la sede dello “Spazio 5 Stelle” in via Magenta n. 78.

“L’ incontro – dichiara il consigliere comunale pentastellato Roberto Romano – è stato da me fortemente voluto e proposto in quanto l’argomento del tributo TARI è ormai di grande attualità tra gli aversani soprattutto in relazione ai contingenti problemi e disagi connessi alla sua riscossione. La confermata presenza dell’assessore Sagliocco – continua Romano – sarà utile proprio per ottenere tutte le spiegazioni inerenti l’attuale iter procedurale della riscossione dei tributi comunali ed in particolare della TARI, atteso che non pochi cittadini aversani lamentano, con legittima insistenza, un eccessivo rigore praticato dal gestore della società Sogert che procede ai pignoramenti delle somme dei tributi non versati direttamente sul conto corrente bancario del cittadino moroso”.

“Questa perdurante situazione – aggiunge l’esponente dei 5 Stelle – crea preoccupanti dissapori e contestazioni nell’opinione pubblica che crediamo possano essere superati dal momento che la mia forza politica si è sempre proposta a garanzia della legalità e della rigorosa responsabilità, in questo caso all’insegna del principio ‘Pagare tutti, pagare meno’, ma al tempo stesso sempre disponibile all’ascolto dei cittadini per trovare una soluzione equa e giusta – conclude Romano – a tutela di tutti ed a favore di una distensione degli animi e di un abbassamento dei toni nel dialogo politico-amministrativo cittadino”.

Gli organizzatori dell’incontro, nell’invitare tutta la cittadinanza, segnalano e ricordano che, nel rispetto della vigente normativa anti Covid, gli intenzionati a partecipare sono tenuti a contattare preventivamente il numero 339 – 7226409 per dare il proprio cenno di adesione.