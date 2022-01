Aversa. Riscossione Tari, l’assessore Sagliocco incontra i cittadini

Si è tenuto presso lo Spazio Movimento 5 stelle Aversa in via Magenta n.78 una riunione alla presenza dell’Assessore al Bilancio, dott.ssa Francesca Sagliocco e l’Assessore prof. Luigi di Santo alle Politiche Sociali sul tema della gestione della riscossione dei tributi ad Aversa.

A moderare l’incontro il Consigliere Comunale Roberto Romano che ha portato il saluto della comunità del M5S aversano, nonché il saluto del deputato del collegio camerale Nicola Grimaldi assente per impegni istituzionali romani che lo vedono partecipare alle votazioni del Presidente della Repubblica.

Il dibattito è stato abbastanza animato e produttivo e ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti di Associazioni di Categoria.

L’ impegno che l’amministrazione ha preso nel rispetto del rigore e della legalità è quello di avere maggiore attenzione nella azione di controllo della società gestrice SOGERT, e del miglioramento della macchina organizzatrice amministrativa degli Uffici Comunali ai Tributi.

Non è escluso che si convochi un tavolo di maggioranza per trovare formule per le categorie meno abbienti per dare la possibilità a tutti di pagare in maniera più comoda.