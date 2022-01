Aversa. Nessun rischio per l’affresco di Palazzo Orineti (ex PIME)

Non corre alcun rischio il mirabile affresco che orna uno dei soffitti di Palazzo Orineti (ex sede del PIME e dell’Istituto Alberghiero) sito in via Rainulfo Drengot. A dirlo Marco Villano, vicesindaco e assessore LL.PP. del Comune di Aversa.

“A seguito di preziose segnalazioni dei cittadini, stamane il Comandante della Polizia Municipale Ten. Col. Stefano Guarino, anche in qualità di dirigente del settore Patrimonio, si è recato in sopralluogo presso la storica struttura di proprietà comunale ed in uno coi tecnici degli uffici preposti ha rilevato l’assenza di infiltrazioni e di cedimenti strutturali o murari che potrebbero minacciare l’integrità e la conservazione dello stupendo dipinto raffigurante scene mitologiche ispirate all'”Eneide” di Virgilio – ha proseguito il numero due del comune -. Nei prossimi giorni, con attrezzature adeguate, si verificherà anche il segnalato e paventato sfondamento di una porzione della copertura del tetto dello stesso palazzo che, in ogni caso, al momento non costituirebbe alcun pregiudizio per lo stesso affresco, fermo restando la necessità di provvedere al relativo ripristino”.

“Quanto al definitivo recupero e riuso del pregevole edificio di via Drengot abbandonato da tempo, va comunque ricordato che questa Amministrazione, con Delibera di Giunta n. 273 del 14 luglio 2021, ha aderito all’Avviso Pubblico del Ministero della Cultura presentando domanda di contributo al finanziamento dell’80% dell’importo previsto dal già realizzato ed aggiornato progetto di ristrutturazione e restauro che ammonta ad oltre 600.000 euro – conlcude Villano -. Come già annunciato in passato e sentite le autorità preposte, rimane l’intenzione di questa Amministrazione di destinare Palazzo Orineti, una volta ristrutturato e restaurato, a sede di una prestigiosa Scuola di Restauro”.