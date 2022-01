Aversa. Lite Golia – Romano, Dello Iacono: “Una maggioranza figlia di un accordo di potere”

“Le cronache del consiglio comunale di ieri ci consegnano una maggioranza, se così si può ancora considerare, che si sgretola giorno dopo giorno a causa della sua ignavia amministrativa e dell’assenza di un progetto che fa da collante tra i suoi componenti”. Così, in un post social, la consigliera comunale di Italia Viva Imma Dello Iacono.

“Le assenze politiche, il non voto di alcuni pezzi della compagine vicina al sindaco, certificano quanto da me detto sempre: la maggioranza uscita dal consiglio comunale del 23 dicembre 2020 era figlia di un accordo di potere e non di un disegno per la città. Dispiace che in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo a causa del Covid, la politica offra ancora una volta ad Aversa il peggio di sé con tanto di siparietti e urla a margine del consiglio comunale. Speriamo solo che almeno questa volta il sindaco ne prenda atto!”.