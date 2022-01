Aversa. Cis Terra dei fuochi: via libera a 4 progetti

“Con la firma del contratto integrato di sviluppo facciamo un altro passo in avanti nella programmazione del futuro della città, grazie all’arrivo di ulteriori cinque milioni di euro per i quali abbiamo lavorato fianco a fianco con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale”. Lo annuncia il sindaco di Aversa Alfonso Golia a margine della firma del Cis a Caivano, fortemente voluto dal ministro Mara Carfagna.

“Ringrazio il ministro e i suoi collaboratori per aver aperto le porte del contratto di sviluppo anche alla nostra città e a tutti i 19 comuni dell’agro aversano, traguardo reso possibile grazie anche all’attenzione dell’ex senatore Lucio Romano che con il suo lavoro ha acceso i riflettori in particolare per Aversa e per l’agro aversano. Con questi fondi potremo recuperare spazi verdi e immobili abbandonati. Nello specifico i progetti finanziati riguardano la realizzazione di aree verdi nell’Annunziata e a San Lorenzo nonché il pieno recupero degli immobili di proprietà comunale quali l’ex Giudice di Pace e l’ex carcere mandamentale”.