Ambiente ad Aversa, il cronoprogramma dei lavori

“Nei mesi scorsi abbiamo tanto lavorato e a breve raccoglieremo i frutti”. Così l’assessore alle politiche ambientali, Elena Caterino.

“Sono stati aggiudicati a seguito di procedura negoziata i seguenti lavori: Lavori di riqualificazione area giochi in Piazza Principe Amedeo; Fornitura di vestiario D.P.I. e attrezzature per gli addetti alla manutenzione delle aiuole comunali; Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare all’interno del parco cittadino “A.S. Pozzi” per interventi di ripristino del pergolato in legno, sostituzione degli infissi locali infermeria-buvette e messa in sicurezza dell’area cani con riempimento vuoti nel terreno, rullatura, aratura e successiva semina del prato; Lavori di riqualificazione delle aree verdi e il rifacimento degli impianti di irrigazione; Lavori di potatura del patrimonio arboreo ed arbustivo cittadino; Lavori di riqualificazione dell’area standard sita in Via Paolo Riverso per destinazione in area giochi bambini e area sgambamento cani. Tutti i lavori sono stati aggiudicati e sono in procinto di partire”.