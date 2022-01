Alunno delle medie ferisce collaboratore scolastico con un coltello

Nella mattinata odierna, presso la Scuola Media Inferiore Capograssi di Sulmona, un alunno ha colpito con un coltello da cucina un collaboratore scolastico. Dopo il gesto inconsulto il ragazzino si è dato alla fuga raggiungendo i nonni.

Nel dettaglio, dalle prime risultanze emergerebbe che il minore avrebbe recato il coltello già da casa ed avrebbe attinto il collaboratore scolastico senza uno specifico motivo o pregressi contrasti.

Immediatamente è intervenuta la volante della Polizia di Stato di Sulmona che ha esperito gli accertamenti di rito, mentre il collaboratore scolastico è stato accompagnato presso il locale pronto soccorso, dove ha ricevuto un punto di sutura alla schiena e gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in sette giorni.

Non risultano al momento evidenze circa il movente del gesto e gli investigatori non hanno acclarato conflittualità familiari o scolastiche pregresse. Inoltre, non risulterebbe alcuno specifico motivo d’astio con il collaboratore scolastico che si era limitato ad accompagnare l’alunno presso la palestra allo scopo di riprendere un cappotto. Proprio mentre rientravano in classe il ragazzino ha improvvisamente attinto il collaboratore con il coltello.

Le indagini volte a comprendere la dinamica degli eventi sono in corso da parte degli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila. Sono stati anche attivati gli interventi, anche a tutela dello stesso minore, per valutare e affrontare le ragioni del disagio.

Anche per tali ragioni, al di là delle valutazioni circa la gravità del gesto, deve essere preservata la riservatezza dei dati sensibili coinvolgenti il minore.