82enne rapinata, immobilizzata con fascette

Saranno le indagini degli agenti della squadra Mobile e del reparto Volanti della questura di Lecce a dare una identità alle due persone che nel primo pomeriggio di oggi hanno messo a segno una rapina ai danni di una donna di 82 anni.

La vittima, che vive in via Adriatica alla periferia della città, era sola in casa quando i due, con il volto coperto da mascherine chirurgiche, hanno fatto irruzione nella sua abitazione.

L’82enne è stata strattonata e immobilizzata con delle fascette in plastica. I rapinatori sono riusciti a portare via alcuni gioielli e dei contanti: il valore del bottino è in fase di quantificazione. La donna è stata soccorsa dal personale del 118. Sta bene, ma è molto spaventata. Gli agenti stanno acquisendo i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

(Adp/Dire)