Volley. Consorzio Napoli, vittoria per la compagine di Serie D

Nella prima delle 4 domeniche di sosta per la Serie C femminile del Consorzio Volley Napoli, la copertina è tutta per la compagine di Serie D di mister Luca Romano che, ieri, superando con un netto 3 – 0 il Vitolo Volley ha centrato la terza vittoria consecutiva nella gara valevole per la settima giornata del girone C femminile.

Una vittoria importante ai fini ella classifica, nonchè meritatissima per il sestetto napoletano che agguanta il secondo posto in classifica: 25-18, 25-15, 25-18 i parziali dei set chiusi in poco più di un’ora di gioco d’avanti ad una buona cornice di pubblico al Palatorricelli di Pianura.

“Stiamo crescendo partita dopo partita e non poso che essere soddisfatto; – ha commentato a fine gara Luca Romano, tecnico delle azzurre- anche oggi abbiamo offerto una buona prestazione sia tattica che tecnica. Siamo in un buon momento di forma e vincere aiuta a vincere: occorre continuare a lavorare come stiamo facendo non esaltandoci troppo e etano fissi sul nostro obbiettivo che è quello di crescere, gara dopo gara”.