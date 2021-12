(VIDEO) Vaccino, Vaia: “Bambini reagiscono meglio degli adulti”

Allo Spallanzani “siamo stati i primi in Italia a vaccinare il personale sanitario. Oggi siamo i primi a vaccinare i bambini. La Regione ha messo in campo il meglio che avevamo per tutelare i bambini, che stanno reagendo benissimo, molto miglio degli adulti”. Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma a margine dell’inaugurazione del VDAY pediatrico.

La linea italiana "dell'ottimismo razionale e dell'equilibrio- ha continuato- andando avanti guardando la curva epidemiologica, è la migliore. Questo ci fa essere il primo Paese in Europa. Adesso la scienza sta verificando come questo vaccino sia assolutamente sicuro per i bambini. Questa è la risposta. Il vaccino serve ai bambini ed utilizzare i bambini per portare avanti altre argomentazioni è sbagliato".