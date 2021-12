(VIDEO) Napoli Femminile, domani arriva l’Empoli a Cercola

Torna la Serie A domani ed il Napoli Femminile torna in campo, con al comando la nuova coppia di allenatori formata da Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, ospitando a Cercola (fischio di inizio alle 14.30) l’Empoli in un vero e proprio spareggio salvezza. Dunque, banco di prova importante per le azzurre con Domenichetti e Castorina costretti a rinunciare a Soledad per squalifica e Deppy per infortunio.

“Abbiamo trovato un gruppo molto ben predisposto al lavoro – spiega Giulia Domenichetti – che ci ha trasferito segnali di entusiasmo e di voglia di apprendere. Logico che anche noi aspettiamo questo esordio con trepidazione per capire quali risposte avremo dalle calciatrici al primo impegno ufficiale dopo tanti allenamenti. Dobbiamo mettere in campo coraggio e consapevolezza delle nostre capacità perché l’errore sarebbe quello di non provare a giocare come queste ragazze possono fare. L’Empoli è una squadra giovane e forte che sin qui ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato per via di qualche ingenuità, ma abbiamo studiato l’avversaria nei particolari e speriamo di metterla in difficoltà. Forza Napoli? Sempre”.