(VIDEO) La fine dell’Unione Sovietica: “chi oggi è allegro è imbecille”

Perestrojka e glasnost non riuscirono a salvare dalla dissoluzione definita l’URSS e il suo impero mondiale. Quando, nella primavera del 1985, Michail Gorbaciov assunse la carica di segretario generale del PCUS dopo la lunga stagione di Brežnev (1964-1982) e i brevi mandati di J. Andropov (1982-1984) e K. Černenko (1984-1985), era relativamente difficile prevedere che l’URSS sarebbe scomparsa così rapidamente. Eppure chi in quegli anni frequentava Mosca a vario titolo non poteva non notare l’affanno generalizzato in cui si dibatteva l’intero sistema collettivista: il leviatano era prossimo alla fine.

Quando nel 1989 vengono autorizzati gli scioperi, l’impero socialista inizia a decomporsi favorendo anche le esplosioni dei conflitti etnici (Nagorno Karabakh). La bandiera rossa con la falce e il martello, che gloriosa aveva domato la barbarie nazifascista, venne ammainata dal pennone più alto del Cremlino il 25 dicembre del 1991. L’Unione Sovietica non esisteva più.