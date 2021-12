(VIDEO) L’edizione settimanale del TG Dire Riabilitazione: si parla di aifi, long covid, sport e disabilità

E’ online l’edizione settimanale del Tg Riabilitazione a cura della redazione giornalistica Agenzia Dire.

Ecco i titoli:

– FISIOTERAPIA DA RICERCA A PRATICA CLINICA, A VERONA CONGRESSO AIFI Si è svolta a Verona la parte residenziale dell’International scientific congress 2021 ‘Fisioterapia: dalla ricerca alla pratica clinica’, evento ‘ibrido’ di AIFI, che la settimana precedente aveva già visto la cerimonia inaugurale, con il lancio di dieci sessioni parallele e la partecipazione di centinaia di fisioterapisti da tutta Italia. “Per una società scientifica il Congresso è l’evento più importante dell’anno, occasione per lanciare le nuove strade di sviluppo professionale- ha commentato Simone Cecchetto, presidente dell’Associazione- Con il nuovo Statuto il congresso diventa annuale e fa da cornice all’assemblea di tutti i soci dell’Associazione, dando l’occasione di condividere le più recenti acquisizioni scientifiche per lo sviluppo di sempre nuove competenze”.

– OSPEDALE DI VITTORIO VENETO POTENZIA RIABILITAZIONE POST COVID Il reparto di Riabilitazione dell’ospedale di Vittorio Veneto potenzia l’assistenza e la disponibilità ad accogliere pazienti con disabilità emerse in seguito a degenza per infezione da Covid-19. Il progetto riabilitativo che viene predisposto dal team di medici fisiatri, infermieri, fisioterapisti e logopedisti nel momento in cui il paziente arriva in reparto si focalizza sulle problematiche disabilitanti e sulla stabilizzazione del quadro clinico. In fase di dimissione è possibile attivare la prosecuzione della presa in carico con un percorso ambulatoriale negli ospedali o prevedere il rientro a domicilio con monitoraggio del paziente tramite il programma di teleriabilitazione ‘Home Covid Rehabilitation’. Dopo la valutazione e l’assegnazione di un set di esercizi mirati il fisioterapista monitora il paziente a domicilio e segue i suoi miglioramenti e il suo progressivo recupero dell’autonomia.

– INTESA AUSL-CIP, A BOLOGNA PIÙ SPORTELLI PER AIUTARE DISABILI IN PERCORSI SPORTIVI A Bologna si allarga la rete di sportelli a sostegno delle persone con disabilità che vogliono dedicarsi allo sport, agonistico e non. L’Ausl ha rinnovato per altri tre anni l’intesa col Comitato paralimpico regionale, con la previsione di aprire nuovi sportelli di consulenza e informazione sul territorio. Ad oggi sono attivi nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nelle case della salute Navile, Reno-Sasso, San Pietro in Casale, Galliera e Vergato, mettendo a disposizione professionisti per accompagnare le persone disabili in un percorso sportivo e di riabilitazione. “Nei primi tre anni di convenzione, dal 2017, sono state 136 le persone che si sono rivolte a questo servizio. Col nuovo accordo- spiega Melissa Milani, presidente del Comitato paralimpico Emilia-Romagna- saranno aperti nuovi sportelli per coprire tutto il territorio dell’area metropolitana”.

– PROTESI ANCA-GINOCCHIO, NUOVE TECNOLOGIE PER CHIRURGIA FUTURO Perfezionare gli interventi di protesi all’anca e al ginocchio grazie all’utilizzo combinato di tecnologie estremamente avanzate, che consentono operazioni chirurgiche di precisione e personalizzate. E permettere quindi al paziente una rapida ripresa grazie poi alla fisioterapia. E’ in questo ambito si gioca la nuova frontiera dell’ortopedia. Se ne è parlato al Rome American Hospital, dove sono stati presentati alcuni recentissimi interventi chirurgici realizzati grazie a device avanzati. In Italia vengono svolti 109.000 interventi all’anno per protesi all’anca (60% pazienti anziani e 40% giovani) e 79.000 per protesi al ginocchio (70% anziani e 30% giovani) che si rendono necessari quando il paziente è affetto da patologie degenerative dell’articolazione talmente gravi da causargli non solo fortissimi dolori ma anche la limitazione dei movimenti. “Data la complessità dell’articolazione su cui si interviene in questo tipo di interventi, diventa imprescindibile una precisione tale da consentire una ripresa ottimale della funzionalità motoria- ha sottolineato Francesco Falez, direttore Dipartimento Area ortopedica Asl Roma 1, direttore Ortopedia del San Filippo Neri e responsabile dell’Unità operativa di Ortopedia del Rome American Hospital- Per questa ragione l’innovazione tecnologica si sta concentrando sullo sviluppo di strumenti utili a migliorare i risultati del trapianto e il decorso post-operatorio”, con la fisioterapia.

(Mco/ Dire)