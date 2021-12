(VIDEO) Domenica il derby campano Pomigliano – Napoli

Roberto Castorina e Giulia Domenichetti guideranno domani il Napoli Femminile nel primo storico derby della Campania in Serie A.

Appuntamento allo stadio Gobbato di Pomigliano alle 12.30 per un match molto importante in chiave salvezza: “Sarà una sfida inedita e molto significativa per tutto il movimento e per il Sud – spiega Domenichetti -, l’auspicio è che il Meridione conservi anche il prossimo anno le sue due rappresentanti in Serie A e che dunque Napoli e Pomigliano centrino l’obiettivo della permanenza in categoria”.

Per riuscire a lasciare il terzultimo posto, il Napoli Femminile ha bisogno di un successo: “Non sarà facile ma ci proveremo, ripartiamo dal secondo tempo con l’Empoli e dai progressi evidenziati dalle ragazze nell’apprendimento della nostra idea di calcio – chiosa Domenichetti -. Il Pomigliano ha caratteristiche precise: grinta, determinazione e senso di appartenenza. Sono le stesse armi che dovremo dimostrare di possedere anche noi per poter fare risultato”.