(VIDEO) Covid, De Luca pensa a chiusura scuole

“Dobbiamo ragionare sulla riapertura dell’anno scolastico in modo pacato e responsabile. Se il grosso del contagio riguarda fascia 0-16 anni, riteniamo che si possa procedere ad una apertura il 10 gennaio in condizioni di tranquillità sanitaria e psicologica per le famiglie? A me sembrerebbe ragionevole utilizzare un mese di tempo per ampliare il più possibile l’area di vaccinazione per i bimbi più piccoli”. Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca nell’ultimo discorso suo social del 2021.

“So bene che tema è delicatissimo. Abbiamo lavorato in questi mesi per non chiudere le scuole. Ma voi pensate che una mamma o un papà se in una classe c’è bimbo positivo senza DaD manderà a scuola il figlio?. A me – continua De Luca – sembrerebbe ragionevole utilizzare un mese di tempo per ampliare il più possibile l’area di vaccinazione per i bimbi più piccoli per arrivare a fine gennaio e a aprire scuole in condizioni di sicurezza. Il grosso dei flussi di contagio vengono da quella fascia più bassa. Vale la pena riflettere, sapendo che l’apertura delle scuole è tema delicatissimo ma è prioritaria la tutela della salute”.

“In Italia – sottolinea il governatore campano – si registra il maggiore contagio tra zero e 5 anni, è un dato preoccupante, perché per quella fascia non ci sono i vaccini e le mascherine. L’altra classe trainante per i contagi è 5-11 anni e anche 11-16 anni. Oggi, quindi, la maggior parte dei contagi la registriamo tra 0-16 anni. Bisogna considerare che la campagna di vaccinazione è cominciata da poco e invito le famiglie a vaccinare i bimbi più piccoli”.

“Registriamo oggi 14.458 positivi, di questi 12.100 sono asintomatici, non hanno patologie particolari. Per la prima volta ieri abbiamo superato la soglia del 15% di ricoveri in area medica: le soglie stabilite a livello nazionale sono l’occupazione del 10% di terapie intensive e 15% di area medica, le Regioni non devono sforare questi parametri per rimanere in zona bianca”.

“Questo nostro risultato – ha detto – è eccellente, un lavoro straordinario con il personale sanitario e decisioni in anticipo della Regione. Lunedì altre regioni diventano gialle, la Campania resta bianca. Abbiamo fatto l’impossibile e abbiamo un risultato di cui essere orgogliosi”.