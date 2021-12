(VIDEO) Il boom degli Nft: il mercato dell’arte digitale vale miliardi di euro

Mentre le criptovalute vengono riconosciute da un numero crescente di paesi e accettate dalle principali aziende a livello globale, un nuovo asset digitale si sta affermando: gli Nft, o token non fungibili. Sono certificati di autenticità digitale usati per garantire la proprietà di determinati oggetti e renderli unici, non riproducibili e facilmente verificabile per gli investitori. Oggetti come questa opera d’arte digitale, recentemente venduta per oltre 10 milioni di euro.