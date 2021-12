(VIDEO) Aversa. Natale del Signore 2021, il Messaggio di Mons. Angelo Spinillo

“Così come i pastori, l’umanità è avvolta dalla luce di Dio: viviamo il bene in pienezza. E allora non ci saranno più ombre: Buon Natale a tutti, in fraternità”

L’annunzio delle parole del profeta Isaia risuona intorno a noi: ‘in terra tenebrosa, una luce rifulse’.

Ecco il Natale, dunque: “Viene la luce di Dio, che abbraccia l’umanità e noi sentiamo che questa è luce di cui abbiamo bisogno”, ci dice Mons. Angelo Spinillo nel suo messaggio per il Natale del Signore 2021.

“Il Vangelo di Luca che leggiamo nella messa della notte di Natale ci dice che una luce avvolse i pastori. La luce di Cristo Signore viene così, nella nostra vita di tutti i giorni: ci dona la sua vita perché noi possiamo partecipare alla sua, chiamati a vivere in pienezza il bene, in comunione con Dio. E allora tutto diventa luce, non ci sono più ombre: c’è solo pienezza di partecipazione dell’uno alla vita dell’altro. Buon Natale a tutti, in fraternità”.