“Ennesima incapacità dell’amministrazione Golia. E’ andata deserta la gara deserta esternalizzazione del PalaJacazzi, il palazzetto dello sport sito in via d’Acquisto. All’assessore Melillo chiedo di ‘passare’ in commissione per ascoltare qualche suggerimento da consigliere eletti dal popolo”. Così, in un video, il consigliere comunale di minoranza – in quota FdI – Alfonso Oliva.