Vaccino in UE, EMA raccomanda autorizzazione Nuvaxovid

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni per il vaccino anti Covid-19 Nuvaxovid per la prevenzione della malattia nei soggetti a partire dai 18 anni di età. Conosciuto anche come NVX-CoV2373, Nuvaxovid è il quinto vaccino raccomandato nell’Unione europea per la prevenzione del Covid-19.

Nuvaxovid è un vaccino a base proteica che, insieme a quelli già autorizzati, supporterà le campagne di vaccinazione negli stati membri dell’Ue durante una fase cruciale della pandemia. Sul sito dell’Ema si legge che “a seguito di una valutazione approfondita, il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha concluso per consenso che i dati sul vaccino sono solidi e rispondono ai criteri di efficacia, sicurezza e qualità dell’Ue”.

(Fde/ Dire)