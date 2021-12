Ruba risparmi di una vita ad anziana: truffatore seriale arrestato nel Casertano

La Polizia di Stato di Caserta, nella giornata di ieri, ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria un soggetto, pluripregiudicato, per il reato di truffa ai danni di una persona anziana.

Gli operatori del Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise, dopo una serrata attività investigativa relativa alla truffa ai danni di una signora anziana, avvenuta il 18 novembre u.s., depredata dei risparmi di una vita, accumulati unitamente al marito da poco deceduto, ammontanti ad un importo pari ad euro 9,700.00, identificavano un soggetto cl. 1973, deferendolo alla competente A.G., in concorso con altri, sui quali è in atto una mirata attività investigativa.

La meticolosa analisi dei sistemi di videosorveglianza privati permetteva di raccogliere elementi probatori di tutte le fasi del reato de quo, le cui risultanze, unitamente ai tracciati GPS dell’auto, agli accertamenti presso la società di noleggio e, infine, all’individuazione fotografica ad opera della vittima, hanno consentito l’identificazione del citato autore dell’odioso reato commesso ai danni della anziana donna di anni 83 circa.

Il malfattore, pluripregiudicato, attuando lo stesso modus operandi per la commissione di analogo reato, in data 12 novembre u.s., è stato deferito all’A.G. dai Carabinieri di Cerreto Sannita. Infine, è stata interessata la Questura di Chieti, in quanto, da accertamenti esperiti sembrerebbe che lo stesso abbia commesso medesime azioni criminose anche in quel territorio.