Super green pass, UNARMA: “Chiediamo più assunzioni”

“Partono oggi i controlli per i possessori del green pass, cioè tampone valido 48 o 72 ore, e super green pass riservato solo a guariti o vaccinati. I nostri Carabinieri sono in capo soprattutto nelle città metropolitane dove il controllo è senza dubbio più difficile. Donne e uomini in uniforme devono lasciare i loro compiti sul territorio per dedicarsi a questi servizi: siamo uomini dello Stato, obbediamo agli ordini, ma siamo molto preoccupati per la sicurezza del Paese”, così Antonio Nicolosi, Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri Unarma.

“I controlli, secondo una nostra analisi – sottolinea – non hanno riportato alcuna problematica e ai cittadini chiediamo solo pazienza e collaborazione. Ma soprattutto chiediamo al Governo più assunzioni nel Comparto Difesa e Sicurezza: la coperta è corta e non si possono distogliere gli uomini in uniforme dal controllo del territorio”, conclude Nicolosi.