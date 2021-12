Spaccio stupefacenti, controlli Carabinieri a Caserta e Casagiove

I Carabinieri della Compagnia di Caserta, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti hanno proceduto, in Caserta (CE), all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di S.E. cl. 1991, residente a Caserta, poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di un involucro contenente complessivamente gr.100 circa di hashish.

A Casagiove, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà, per il medesimo reato, un ventisettenne gambiano domiciliato in quel centro, che a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di gr.160 circa di marijuana, occultata nel materasso della camera da letto. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.